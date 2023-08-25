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17:56, 25 августа 2023Мир

Песков ответил на вопрос о формате участия России в саммите G20

Песков заявил о прорабатывании формата участия России в саммите G20
СюжетСаммит G20

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявило о прорабатывании формата участия Москвы в саммите G20 в Индии. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопрос об участии прорабатывается. Как только будет принято решение — сообщим», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможном представлении России на саммите главой МИД Сергеем Лавровым.

Ранее российский дипломат представил страну в очном формате на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Подобное решение было принято в связи с решением Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина. В связи с ратификацией ЮАР Римского статута — основополагающего документа МУС — было принято решение по взаимной договоренности об участии президента России в работе саммита онлайн.

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    Максим Габриелян
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