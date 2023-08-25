Кремль оценил работу систем ПВО России при отражении атак ВСУ

Песков: российские системы ПВО работают эффективно при отражении атак дронов ВСУ

Все российские системы противовоздушной обороны (ПВО) работают эффективно при отражении атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую оценку озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«ПВО работает и системы защиты все необходимые работают эффективно», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, вызывают ли беспокойство у главы государства участившиеся атаки украинских беспилотников.

Он подчеркнул, что чаще всего атаки направлены на жилые дома и жилые объекты. По этой причине такую активность Киева можно назвать террористической.

Ранее 25 августа Минобороны России сообщило, что около полудня дежурными средствами ПВО была пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории страны. Беспилотник перехватили над территорией Бабынинского района Калужской области.