В Минобороны раскрыли детали перехвата беспилотника ВСУ в Калужской области

В Минобороны сообщили о перехвате беспилотника ВСУ в Калужской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской области был перехвачен средствами противовоздушной обороны (ПВО). Детали отражения атаки раскрыли в Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что с помощью дрона Киев собирался совершить террористическую атаку по объектам российской территории. Около 12:00 беспилотник самолетного типа перехватили над территорией Бабынинского района.

О том, что в Калужской области был сбит дрон, ранее сообщил губернатор региона Владислава Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, в ночь на 25 августа средства ПВО сбили над Калужской областью ракету доработанного комплекса С-200. Часть обломков снаряда упала на в каркасный бассейн, установленный на участке одной из жительниц деревни Ореховка. Пострадавших нет.

Этой же ночью 42 беспилотника были нейтрализованы в Крыму. Как сообщило Минобороны, девять дронов уничтожила система ПВО, еще 33 аппарата подавили средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

