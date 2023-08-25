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15:42, 25 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об уничтожении штурмовых групп ВСУ в Работино

Балицкий заявил, что в селе Работино были уничтожены штурмовые группы ВСУ

Фото: Libkos / AP

Штурмовые отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе были уничтожены в селе Работино Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Ценой колоссальных потерь вчера они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии. Как следствие, штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе», — заявил он.

По его словам, Работино остается одним из самых интенсивных участков фронта.

Ранее Балицкий сообщил о полном разрушении Работино в результате боев. По его словам, села уже «в принципе не существует», на месте остались только остовы от домов и разрушенные конструкции.

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    Алевтина Запольская
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