Стало известно об уничтожении штурмовых групп ВСУ в Работино

Балицкий заявил, что в селе Работино были уничтожены штурмовые группы ВСУ

Штурмовые отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в полном составе были уничтожены в селе Работино Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Ценой колоссальных потерь вчера они смогли достигнуть первого оборонительного рубежа инженерных заграждений, но идут в основном даже без поддержки артиллерии. Как следствие, штурмовые группы противника, которым вчера удалось дойти до первого рубежа, сегодня ночью были уничтожены в полном составе», — заявил он.

По его словам, Работино остается одним из самых интенсивных участков фронта.

Ранее Балицкий сообщил о полном разрушении Работино в результате боев. По его словам, села уже «в принципе не существует», на месте остались только остовы от домов и разрушенные конструкции.