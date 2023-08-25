Пентагон не увидел подтверждений поражения борта Пригожина ракетой

Пентагон США не увидел подтверждений поражения самолета Пригожина ракетой

Пентагон считает, что бизнесмен Евгений Пригожин, вероятно, погиб при крушении самолета в Тверской области. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

Райдер отметил, что Пентагон США исходит не из официальной российской информации, это следует «из целого ряда факторов». Однако, по данным американских властей, нет сведений, которые бы указывали, что самолет сбили ракетой «земля — воздух».

23 августа стало известно о крушении бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области. Позже в сети появился ролик, на кадрах которого видно, как самолет начинает терять высоту во время полета, а затем скрывается за деревьями.