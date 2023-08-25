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12:02, 25 августа 2023Бывший СССР

Названы особенности доработки комплекса С-200 на Украине

Военный эксперт Леонков: доработка ВСУ комплекса С-200 сделает его дальнобойнее

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Украинские комплексы С-200 могут быть массово доработаны для ударов по наземным целям, что увеличит дальность полета их ракет в два раза. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«С-200 — это зенитная управляемая ракета. Если из нее делать ракету класса "земля-земля", то некоторые части просто выкидываются, вместо них ставят другие. Например, у С-200 есть головка самонаведения, там радиолокационная станция, которая захватывает цель и сопровождает ее, пока она не будет уничтожена. Для ракеты класса "земля-земля" это просто не нужно. При этом, в ракету можно поместить современную навигационную систему, которая будет не такой тяжелой», — сказал Леонков.

Он объяснил, что благодаря модификациям можно существенно уменьшить стартовый вес ракеты и в итоге добиться того, что она будет преодолевать существенно большие расстояния.

«До доработки ракета С-200 летит на 255 километров. После манипуляций это расстояние можно увеличить в два-два с половиной раза. Ракета уже долетает до граничащих с Московской областью регионов», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что обломки доработанной ракеты С-200, которую сбили в Калужской области в ночь на пятницу, 25 августа, упали около города Обнинск. Также известно, что часть обломков ракеты упала в каркасный бассейн, который находился на территории частного домовладения.

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    Варвара Кошечкина
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