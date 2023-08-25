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17:53, 25 августа 2023Из жизни

Мужчина собрал в гараже робота и пошел пить пиво с ним

Daily Star: британец за шесть лет собрал робота и пошел с ним в паб

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Житель британского графства Ноттингемшир собрал у себя в гараже робота и пошел с ним пить пиво в паб. Об этом сообщает Daily Star.

Райан Ховард, которому сейчас 34 года, в 2018 году купил 3D-принтер и решил создать реплику головы Джонни 5 из фильма «Короткое замыкание». После этого он задумал сделать полную копию робота из металла. В итоге мужчина потратил шесть лет и 20 тысяч фунтов (2,4 миллиона рублей) на создание андроида.

Созданный британцем робот может танцевать и говорить, его вес составляет 200 килограммов. Ховард встречался с Тимом Блейни, который озвучивал Джонни 5, и тот дал ему советы по программированию голоса робота.

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В ходе разработки проекта британцу пришлось переехать в дом с пристройкой. Иногда он работал по 14 часов в день, пропуская праздники, чтобы завершить свое творение.

Ховард утверждает, что его Джонни 5 на 99 процентов схож с оригиналом. Высота робота — около 1,8 метра. «Реакция людей поразительна. Мы видели, как некоторые плакали, проходя мимо него», — рассказал Ховард. Мужчина подчеркнул, что робот стал частью их семьи, и он даже разговаривает с ним.

Изначально планировалось, что Джонни 5 будет просто стоять в углу комнаты, но теперь Ховард может программировать его на выполнение различных действий. Семья часто берет робота с собой на различные мероприятия, включая свадьбы, благотворительные акции и школьные события.

Ховард даже привел его пить пиво в местный паб, где Джонни 5 вызвал восторг у посетителей.

Ранее сообщалось, что жительница Китая избила робота-администратора в больнице при Медицинском университете Сюйчжоу в провинции Цзянсу. Женщина кричала на робота и била по экрану.

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    Алиса Дмитриева
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