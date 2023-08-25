Российские производители попросили чаще менять цены

«Известия»: производители в России попросили чаще менять цены из-за курса рубля

Российские производители обратились в Межотраслевой экспертный совет по развитию потребительского рынка, указав, что резкое ослабление рубля ухудшило экономику предприятий. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, коммерсанты пожаловались на увеличение стоимости сырья и постоянное увеличение тарифов грузовых перевозок. Уточняется, что поставщики несут убытки от продажи товаров ниже себестоимости. Поэтому предприятия попросили чаще менять цены как для импортеров, так и для российских изготовителей.

14 августа на торгах курс евро превысил отметку в 111 рублей, стоимость доллара достигла 101 рубля. В Центральном банке объясняют это тем, что экспортная выручка снизилась, а импорт стал восстанавливаться.