Стало известно о согласии Салаха на трансфер в «Аль-Иттихад»

beIN Sports: Салах согласился на трансфер из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад»

Стало известно о согласии нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на переход в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает beIN Sports.

По информации издания, футболист уже сообщил командам о своем решении. Теперь успешность сделки зависит от того, сможет ли «Аль-Иттихад» договориться с английским клубом.

24 августа издание Al-Riyadiah заявило, что саудовцы пообещали сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком лиги. Отмечалось, что «Ливерпуль» не соглашался продать его, однако сейчас готов обсудить трансфер из-за привлекательных условий.

На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом мира остается португальский нападающий Криштиану Роналду, который 30 декабря 2022 года пополнил состав саудовского «Аль-Насра». Контракт форварда рассчитан на два года, зарплата составляет 200 миллионов евро в год.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 форвард провел за клуб 38 матчей, забил 19 мячей и совершил 12 передач.