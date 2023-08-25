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09:30, 25 августа 2023Спорт

Стало известно о согласии Салаха на трансфер в «Аль-Иттихад»

beIN Sports: Салах согласился на трансфер из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад»

Фото: Tony Obrien / Reuters

Стало известно о согласии нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на переход в саудовский «Аль-Иттихад». Об этом сообщает beIN Sports.

По информации издания, футболист уже сообщил командам о своем решении. Теперь успешность сделки зависит от того, сможет ли «Аль-Иттихад» договориться с английским клубом.

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24 августа издание Al-Riyadiah заявило, что саудовцы пообещали сделать Салаха самым высокооплачиваемым игроком лиги. Отмечалось, что «Ливерпуль» не соглашался продать его, однако сейчас готов обсудить трансфер из-за привлекательных условий.

На данный момент самым высокооплачиваемым футболистом мира остается португальский нападающий Криштиану Роналду, который 30 декабря 2022 года пополнил состав саудовского «Аль-Насра». Контракт форварда рассчитан на два года, зарплата составляет 200 миллионов евро в год.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2022/2023 форвард провел за клуб 38 матчей, забил 19 мячей и совершил 12 передач.

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    Андрей Стрельцов
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