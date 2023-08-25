В Роскачестве дали советы по подготовке детей к школе

Замглавы Роскачества Сартцева дала советы по подготовке детей к школе

Родителям стоит покупать канцелярию и школьную одежду для детей у проверенных производителей, чтобы приобрести качественные товары. Об этом «Ленте.ру» рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Сартцева. Она объяснила, по каким критериям стоит выбирать товары для школьников к началу нового учебного года.

Школьная форма

«Ежегодно Роскачество составляет чек-лист для сбора ребенка в школу. Один из главных пунктов — школьная форма, которая достаточно часто вызывает у родителей вопросы по качеству и ее виду. При выборе необходимо в том числе смотреть на состав изделия: синтетических волокон в ткани должно быть не более 65 процентов. Посмотрите на ткань: она не должна быть чересчур плотной, поскольку даже у хлопковых изделий из плотной ткани воздухопроницаемость может быть низкой», — посоветовала она.

Одежда должна быть по фигуре, но не стеснять движений, поэтому нужно ориентироваться на размер и крой, отметила собеседница «Ленты.ру».

Померьте одежду перед покупкой, ребенку должно быть в ней удобно. Также оцените швы — грубый шов может натирать кожу, а слишком слабый — разойтись. Растяните ткань в разные стороны, чтобы оценить состояние шва. Также одежда может иметь слишком сильный или неприятных «химический» запах, что может представлять потенциальный риск Елена Сартцева заместитель руководителя Роскачества

Роскачество также разработало ГОСТ на школьную форму. Такая маркировка говорит о качестве и безопасности изделия, напомнила Елена Сартцева.

«При выборе обуви мы рекомендуем покупать изделия зарекомендовавших себя производителей и обращать внимание на ряд признаков. Нужно осмотреть обе полупары, соединить их пятками и убедиться, что они полностью совпадают по размеру. Также стоит проверить, ровные ли задние швы, проверить пяточную часть — она должна быть твердой и упругой, — прощупайте внутреннюю часть обуви и убедитесь, что она гладкая без выступов и неровностей. Стоит обращать внимание на легкую обувь, чтобы в будущем снизить риск ортопедических проблем. Подошва должна быть гибкой, иначе ребенок будет быстро уставать», — объяснила специалист.

Канцелярские товары

Чтобы выбрать хорошие тетради и пишущие принадлежности, нужно учитывать разные факторы, отметили в Роскачестве.

Наши рекомендации: для учеников начальных классов — тетради без рисунка на обложке. Это не будет отвлекать школьника от усвоения материала. Также стоит заранее уточнить у классного руководителя список рекомендованных тетрадей и дидактического материала. Обращаем внимание, что учебники школа должна предоставить ученикам бесплатно Елена Сартцева заместитель руководителя Роскачества

«При выборе письменных принадлежностей стоит обращать внимание на толщину линии. Ручки, дающие тонкую линию с толщиной письма 0,2-0,3 миллиметра, хорошо подходят для младшеклассников, поскольку они начинают писать с нажимом. При плохом зрении могут быть удобнее ручки с большой толщиной письма — от 0,7 миллиметра. Толщина письма 0,4-0,5 миллиметра — средний вариант, обычно это лучшие пишущие ручки для школьников», — рассказала Елена Сартцева.

Чтобы было удобнее писать, корпус ручки или карандаша должен быть круглым или граненым. Письменные принадлежности с ребристым, скользким корпусом или корпусом большого диаметра могут оказаться тяжелыми, особенно для дошкольников и младшеклассников. С резинкой или рифленой частью ручки в нижней части писать будет легче.

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