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18:56, 25 августа 2023Среда обитания

В России перестанут выдавать один вид ипотеки

Минсельхоз: уполномоченные банки приостановят выдачу сельской ипотеки
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Уполномоченные банки временно приостановят выдачу сельской ипотеки. О решении по поводу одного кредита на жилье сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства России.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12 процентов и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе», — говорится в сообщении.

Действие программы планируют возобновить после изменения экономической ситуации. Изначально сельская ипотека предусматривала получение кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1 до трех процентов годовых.

Ранее в Минфине заявили, что ставку по льготным ипотечным программам, после поднятия ключевой ставки, сохранят на уровне восьми процентов. Резкое ужесточение монетарной политики — это временная мера и в будущем ставку понизят.

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    Нина Ташевская
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