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20:04, 25 августа 2023Забота о себе

Актриса Екатерина Шпица оценила важность официального брака

Актриса Екатерина Шпица заявила, что является сторонницей официального брака

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Екатерина Шпица заявила, что является сторонницей официального заключения брака, потому что с помощью этого ритуала люди демонстрируют серьезность своих намерений. Такое мнение она высказала в беседе с Пятым каналом.

Шпица уверена, что сила человечества в прогрессивности и сохранении традиций, а бракосочетание дает мощный импульс отношениям. По ее мнению, важность официальной церемонии заключается в том, что с ее помощью люди признают исключительность друг друга и громко заявляют о своем желании быть вместе, несмотря на трудности и горести.

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Актриса также добавила, что особенно важно узаконивать отношения, если пара задумывается о детях.

При этом Шпица призналась, что пока не может ответить на вопрос, что для нее является залогом крепких и гармоничных отношений. «Если вы спросите меня об этом лет через 20, когда мне удастся сохранить те прекрасные отношения, которые у меня сейчас, то я, наверное, буду иметь моральное право абсолютно точно раскрыть свой секрет», — пообещала она.

Ранее Шпица пожаловалась на проблемы в работе из-за внешности. 36-летняя знаменитость пожаловалась на то, что часто получает отказ от работодателей, предлагающих ей роли зрелых женщин, поскольку выглядит гораздо моложе своих лет.

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    Наталья Обрядина
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