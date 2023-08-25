Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:49, 25 августа 2023Ценности

Россиянам назвали самое модное сочетание в одежде на осень

Gloria Jeans: сочетание спортивной одежды с повседневной станет осенью модным

Фото: пресс-служба Gloria Jeans

Креативная команда бренда Gloria Jeans назвала самое модное сочетание в одежде на осень 2023 года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

Так, в грядущем сезоне актуальным станет стиль athleisure, который представляет собой комбинирование спортивной одежды с повседневной. Модели Хейли Бибер и Кендалл Дженнер любят данный тренд за его комфорт и возможность выглядеть так, как хочется.

В образы в стиле athleisure можно добавлять вечернюю одежду или аксессуары, отмечают представители бренда. Так, спортивные шорты и бра-топы можно сочетать с объемными пиджаками, а брюки-джоггеры — с обувью на шпильках. Кроме того, специалисты предложили носить свитшот в колледж-стиле с классическим тренчем и сумкой-багетом.

В заключение собеседники издания напомнили об аксессуарах. Серьги необычной формы, панамы и платки, оформленные принтами придадут внешнему виду индивидуальность.

Ранее креативная команда бренда Gloria Jeans перечислила самые практичные и актуальные вещи на период межсезонья. В первую очередь эксперты предложили присмотреться к ультралегким дутым жилетам. Трендовые в текущем сезоне модели имеют расслабленный О-силуэт, асимметричный низ и вместительные карманы.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о планах Байдена подтолкнуть Украину к переговорам с Россией

    В России оценили масштабы предстоящего роста цен

    В Госдуме предложили менять квартиры на дома по реновации

    Туристы осквернили 460-летнюю достопримечательность футбольными граффити

    Россиян предупредили о штрафах за выброс одного типа мусора в бак возле дома

    Сбившего 11 человек в Калуге водителя арестовали на два месяца

    Песков ответил на вопрос о формате участия России в саммите G20

    Мужчина собрал в гараже робота и пошел пить пиво с ним

    Власти российского региона напомнили о запрете обсуждать работу ПВО в сети

    В офисе Зеленского назвали темы переговоров с главой МИД Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости