Россиянам назвали самое модное сочетание в одежде на осень

Gloria Jeans: сочетание спортивной одежды с повседневной станет осенью модным

Креативная команда бренда Gloria Jeans назвала самое модное сочетание в одежде на осень 2023 года. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в пятницу, 25 августа.

Так, в грядущем сезоне актуальным станет стиль athleisure, который представляет собой комбинирование спортивной одежды с повседневной. Модели Хейли Бибер и Кендалл Дженнер любят данный тренд за его комфорт и возможность выглядеть так, как хочется.

В образы в стиле athleisure можно добавлять вечернюю одежду или аксессуары, отмечают представители бренда. Так, спортивные шорты и бра-топы можно сочетать с объемными пиджаками, а брюки-джоггеры — с обувью на шпильках. Кроме того, специалисты предложили носить свитшот в колледж-стиле с классическим тренчем и сумкой-багетом.

В заключение собеседники издания напомнили об аксессуарах. Серьги необычной формы, панамы и платки, оформленные принтами придадут внешнему виду индивидуальность.

Ранее креативная команда бренда Gloria Jeans перечислила самые практичные и актуальные вещи на период межсезонья. В первую очередь эксперты предложили присмотреться к ультралегким дутым жилетам. Трендовые в текущем сезоне модели имеют расслабленный О-силуэт, асимметричный низ и вместительные карманы.