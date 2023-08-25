Украина отказалась продлевать контракт с Россией на прокачку газа

Посол Шевченко заявил об отказе Киева продлить с РФ контракт о транзите газа

Киев отказался продлевать контракт с Россией на прокачку газа. Об этом со ссылкой на посла Украины в Молдавии Марко Шевченко сообщает Интерфакс.

Транзит российского топлива после 2024 года могут продолжить только по договоренности с импортерами. Сама Украина не будет вести переговоры, так как разорвала дипломатические отношения с Россией, заявил посол.

«Мы ждем позиции "Газпрома" или властей России. Украина открыта к любой ситуации в плане транзита, потому что в настоящее время природный газ транзитом идет через Украину в Молдавию, включая Приднестровье», — добавил Шевченко.

Поставки могут быть продолжены, если третья сторона сама заключит контракт на поставки топлива с российской стороной, а с украинской — на его транспортировку. К заинтересованным странам, чьи компании могут договориться о транзите, посол отнес Германию, Польшу и Молдавию. По словам Шевченко, Украина не прекращает транзит российского газа, несмотря на ведущиеся боевые действия, так как это необходимо ее союзникам.

«Потому что у нас есть контракт, есть потребители, от этого контракта выигрывают наши союзники на Западе, мы не хотим ситуации, когда из-за Украины они окажутся в убытке», — объяснил он.

Согласно заключенному в 2019 году контракту между «Нафтогазом» и «Газпромом» , российская сторона должна прокачивать минимум 40 миллиардов кубометров газа в год. За транзит Украина получает около 7 миллиардов долларов ежегодно. Однако в 2023 году объем поставок сократился почти втрое, до 12 миллиардов кубометров.

Как отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко, транзит может окончательно прекратиться в 2024 году, когда истечет срок действия соглашения. Более пессимистичной оценки придерживается ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков — по его словам, поставки прекратятся до 2024 года из-за ряда серьезных взаимных претензий и противоречий сторон.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, нежелание Украины продлевать контракт в первую очередь ударят по странам Евросоюза, которые не могут получать топливо из России иным путем. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в нанесении ущерба энергобезопасности страны из-за возможного прекращения транзита.