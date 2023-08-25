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11:50, 25 августа 2023Силовые структуры

Фигурантку дела о теракте в Петербурге оставили под арестом

В Москве суд продлил до декабря арест Треповой по делу о теракте в Петербурге

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы продлил до 2 декабря срок ареста Дарье Треповой, обвиняемой по делу о теракте в кафе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по ходатайству следователя о продлении срока меры пресечения. Трепова остается в СИЗО еще на три месяца.

25 июля председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что Треповой предъявили окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов. Следователи выяснили, что за организацией теракта стояли находившиеся на Украине люди, которые завербовали исполнительницу теракта через социальные сети.

По словам главы СК, Трепова пыталась убедить следователей, что не знала о бомбе и полагала, что внутри находится устройство для слежки. Но следователи смогли выяснить, что россиянка на самом деле была осведомлена о взрывчатке внутри предмета. В СКР провели около 200 экспертиз, допрошено 400 человек.

С помощью встроенной в статуэтку бомбы преступники расправились с военным корреспондентом Владленом Татарским (Максим Фомин).

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    Любовь Ширижик
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