Запад заподозрили в намерении влиять на БРИКС через одну из стран-участниц

Политолог Журавлев уличил страны Запада в попытке повлиять на БРИКС через Индию

Страны Запада не заинтересованы в развитии БРИКС и нацелены на внутренний раскол организации, убежден политолог Дмитрий Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт подчеркнул, что для достижения своей цели Запад может использовать Индию, чтобы «сыграть на противоречиях» стран-участниц объединения.

«Сейчас у Запада акцент на внутренний раскол в БРИКС. Пока Запад пытается справиться с угрозой БРИКС тем, что пытается перетянуть на свою сторону некоторых членов организации. В частности, речь об Индии, которая вошла в G7 и у которой есть противоречия с Китаем. Индия сейчас во многом конкурирует с Китаем на рынке товаров потребления. (...) На Западе надеются, что Индия станет не страной БРИКС, а страной западного мира», — рассказал Журавлев.

Индия вошла в G7, ей активно помогают увеличивать объем производства товаров потребления и их сбыт на мировых рынках, таким образом ограничивая китайский экспорт. Индия — это главный конкурент Китая, и это я не говорю о территориальных претензиях между двумя странами Дмитрий Журавлев политолог

При этом специалист отметил, что сейчас очень сложно предсказать, по какому пути может пойти Индия.

«Несмотря на усиленную антизападную риторику, Индия объективно идет в фарватере Запада. (...) Тут большой вопрос, что окажется для Индии сильнее: ее идеологическая и политическая позиция как независимой державы или экономические интересы индийского олигархата. [Премьер-министр Индии Нарендра] Моди в данном случае оказался между двух огней», — заключил политолог.

24 августа лидеры стран БРИКС договорились принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя расширение организации, заявил о принятии Евросоюза к сведению этой новости.

«Мы приняли к сведению эту информацию, мы установили контакты с отдельными членами БРИКС, работаем с ними индивидуально по важным для нас вопросам», — ответил дипломат на вопрос о расширении объединения и вхождения в него Ирана.