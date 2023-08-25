Запад заподозрили в намерении влиять на БРИКС через одну из стран-участниц
Страны Запада не заинтересованы в развитии БРИКС и нацелены на внутренний раскол организации, убежден политолог Дмитрий Журавлев. В разговоре с «Лентой.ру» эксперт подчеркнул, что для достижения своей цели Запад может использовать Индию, чтобы «сыграть на противоречиях» стран-участниц объединения.
«Сейчас у Запада акцент на внутренний раскол в БРИКС. Пока Запад пытается справиться с угрозой БРИКС тем, что пытается перетянуть на свою сторону некоторых членов организации. В частности, речь об Индии, которая вошла в G7 и у которой есть противоречия с Китаем. Индия сейчас во многом конкурирует с Китаем на рынке товаров потребления. (...) На Западе надеются, что Индия станет не страной БРИКС, а страной западного мира», — рассказал Журавлев.
Индия вошла в G7, ей активно помогают увеличивать объем производства товаров потребления и их сбыт на мировых рынках, таким образом ограничивая китайский экспорт. Индия — это главный конкурент Китая, и это я не говорю о территориальных претензиях между двумя странами
При этом специалист отметил, что сейчас очень сложно предсказать, по какому пути может пойти Индия.
«Несмотря на усиленную антизападную риторику, Индия объективно идет в фарватере Запада. (...) Тут большой вопрос, что окажется для Индии сильнее: ее идеологическая и политическая позиция как независимой державы или экономические интересы индийского олигархата. [Премьер-министр Индии Нарендра] Моди в данном случае оказался между двух огней», — заключил политолог.
24 августа лидеры стран БРИКС договорились принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя расширение организации, заявил о принятии Евросоюза к сведению этой новости.
«Мы приняли к сведению эту информацию, мы установили контакты с отдельными членами БРИКС, работаем с ними индивидуально по важным для нас вопросам», — ответил дипломат на вопрос о расширении объединения и вхождения в него Ирана.