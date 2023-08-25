В Башкирии состоится фестиваль классической музыки

В Уфе пройдет фестиваль классической музыки «Романтика осени»

В столице Башкирии, Уфе, состоится фестиваль классической музыки «Романтика осени». Об этом пишет агентство «Башинформ».

Мероприятие пройдет 5 и 6 сентября у памятника Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову, на Советской площади.

Так, в первый день фестиваля для жителей и гостей города выступит Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан. В программе — произведения П. Чайковского, О. Наварро, Х. Ахметова-Д. Крюкова, Д. Крюкова, а также знаменитые оперные арии.

А уже 6 сентября россиян ждет концерт Тюменского филармонического оркестра под управлением его художественного руководителя и главного дирижера Юрия Медяника. Горожане смогут послушать произведения Ж. Бизе, К. Сен-Санса, А. Хачатуряна и С. Рахманинова.

Ранее в августе стало известно, что во Владикавказе открылся второй этнофестиваль «Рон». Мероприятие будет проходить в столице Северной Осетии до 27 августа.

