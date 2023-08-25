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13:29, 25 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о скоплении украинских войск под Угледаром

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ сосредоточили войска под Угледаром для прорыва

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили большое количество личного состава и техники под Угледаром для попытки прорыва. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Если говорить об Угледаре, противник несколько дней сосредотачивал там большое количество личного состава и техники для прорыва по флангам, но на данный момент у него пока ничего не получается», — заявил Гагин.

Он также отметил, что российская артиллерия дает отпор, происходит «очень жесткое противостояние».

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    Алевтина Запольская
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