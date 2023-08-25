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19:16, 25 августа 2023Мир

В США рассказали про новые маршруты поставок украинского зерна

Госдеп заявил о наличии жизнеспособных маршрутов для поставок зерна с Украины

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Госдеп заявил о наличии жизнеспособных маршрутов для поставок украинского зерна после выхода России из зерновой сделки. Об этом глава управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен сообщил агентству Reuters.

«Мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты как через территориальные воды Украины, так и по суше. (...) Мы стремимся в течение следующих нескольких месяцев вернуться к довоенному экспорту зерна с Украины», — рассказал чиновник.

Ранее в Европарламенте (ЕП) Киеву предложили экспортировать зерно по железной дороге. По словам депутата ЕП от Дании Карен Мельхиор, странам Евросоюза (ЕС) необходимо содействовать Киеву в поиске возможностей для вывоза украинского зерна, осложненного выходом России из зерновой сделки. В обращении Мельхиор отмечается, что выбор железнодорожного транспорта будет соответствовать транспортным и экологическим приоритетам ЕС.

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    Максим Габриелян
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