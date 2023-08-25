В США и ЕС обратили внимание на дефицит боеприпасов для Украины

Bloomberg: США и ЕС могут сократить помощь Киеву из-за дефицита боеприпасов

Из-за дефицита боеприпасов США и ЕС могут сократить помощь Киеву ввиду невозможности поддерживать ее на прежнем уровне. Об этом агентству Bloomberg сообщили несколько европейских чиновников.

«Украина и союзники обещают бороться столько, сколько потребуется, но чиновники признают, что вернуться к такому же уровню поддержки будет непросто», — обратили внимание собеседники агентства.

Они подчеркнули, что до конца 2024 года западные державы не смогут нарастить производство необходимого количества боеприпасов. Кроме того, они обратили внимание на фактор погодных условий, из-за которых «сужается окно возможностей» для наступательных действий Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в США предупредили Украину об уменьшении военной помощи в 2024 году. Американская газета Wall Street Journal подсчитала, что в предыдущие годы Украине было обещано вооружений на 43 миллиарда долларов. По данным газеты, вряд ли стоит ожидать таких же объемов в 2024 году.