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15:21, 25 августа 2023Экономика

Крепкий доллар назвали основой для роста экономик Азии

Bloomberg: рост азиатских экономик не снижает роль доллара, а делает его крепче

Фото: Jon Woo / Reuters

Представления о том, что рост азиатских экономик и проблемы в США ставят под сомнение статус доллара как главной мировой валюты, не подтверждаются фактами. Напротив, американская валюта чувствует себя все лучше, а развитие Азии только помогает ему. Об этом в своей статье написал обозреватель Bloomberg Дэниэл Мосс, специализирующийся на азиатских странах.

Он напомнил, что прогнозы по поводу ослабления доллара к другим валютам в 2023 году не оправдались, хотя 2022 год оказался для него крайне успешным. Мосс сравнил доллар со средневековой крепостью со рвом, которую никак не могут взять.

Пока еврозона испытывает трудности, Япония не может решить, что делать со своей денежной политикой, а Китай постепенно понимает, что бурный рост закончился, доверие к доллару только нарастает. Эксперт отметил, что пришло время пересмотреть взаимное влияние доллара и развивающихся стран, возможно, в реальности их роли следует поменять местами.

Принято считать, что тотальное доминирование доллара в международной торговле негативно сказывается на развивающихся странах, из-за чего некоторые из них хотели бы больше использовать национальные валюты.

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Однако с другой стороны, именно рост азиатских стран приводит к укреплению американской валюты. Она решает проблему безопасных активов, которые в таком дефиците в растущих странах. При этом США могут испытывать проблемы в случае кризиса на развивающихся рынках и вынуждены решать их за свой счет. Например, Вашингтону пришлось гасить проблемы, возникшие из-за дефолта России в 1998 году или неудачной девальвации юаня в Китае в 2015-м.

Ранее аналитики международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT) подсчитали, что в июле 2023 года доля американского доллара в структуре международных расчетов выросла с 42 процентов до максимального за последние пять лет уровня — 46,46 процента.

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    Платон Щукин
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