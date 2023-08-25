В Узбекистане реабилитировали десятки репрессированных в СССР людей

В Узбекистане реабилитировали 240 человек, репрессированных в 20-30 годы в СССР

Верховный суд Узбекистана реабилитировал 240 человек, репрессированных в 1920-1930-х годах в СССР. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции, передает РИА Новости.

Отмечается, что Генпрокуратура Узбекистана направила в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда республики протесты против пяти дел в отношении 240 человек, репрессированных в 1929-1931 годах за участие в вооруженном сопротивлении советским властям.

После этого уголовные дела были рассмотрены на открытых судебных заседаниях, по итогу которых протесты были удовлетворены, а 240 человек — оправданы.

В апреле член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев призывал вернуть сталинские репрессии. При этом он упомянул, что под них также попал его дед.