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14:39, 25 августа 2023Интернет и СМИ

В WhatsApp появилась новая функция

Пользователи WhatsApp смогут отправлять видео в высоком качестве

Фото: Unsplash

Пользователи WhatsApp смогут отправлять видеоролики в высоком качестве. О новой функции мессенджера сообщили на портале 9To5Mac.

Авторы статьи объяснили, что ранее видео в мессенджере автоматически сжимались до разрешения 480p, то есть качество изображения снижалось. Благодаря новой функции перед отправкой видео пользователи смогу выбрать между стандартным и высоким качеством.

«Если использовать функцию "HD-качество" (HD Quality), видео отправится в разрешении 720р. Это все еще намного ниже, чем 1080p или 4K, но качество изображения станет более приемлемым», — отметили специалисты портала.

Они добавили, что на прошлой неделе в WhatsApp появилась аналогичная функция для отправки фотографий. Обновления доступны в последней версии приложения для устройств на базе Android и iOS.

Ранее владельцам iPhone сообщили, что они могут обмениваться видеосообщениями длительностью до одной минуты в WhatsApp. Функция доступна в версии приложения 23.16.78.

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    Мария Большакова
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