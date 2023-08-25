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13:26, 25 августа 2023Ценности

Уборщица раскрыла простой способ вернуть белизну носкам

Фото: Unsplash

Профессиональная уборщица Анита Бирджес из Сиднея раскрыла простой способ вернуть белизну носкам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В начале видео специалистка обработала данный предмет гардероба кремом для бритья. Затем она замочила изделия в кипящей воде с уксусом на четыре часа, после чего постирала их в машине и высушила. В конце ролика Бирджес продемонстрировала результат подписчикам.

Зрителей порадовал результат, о чем они принялись писать в комментариях под постом. «Мне нужно это попробовать!», «А я еще использую лимонный сок и моющее средство», «Спасибо большое за этот лайфхак!», «Этот совет сделал мою жизнь лучше», «Отличный лайфхак для тех, у кого есть дети», — высказывались они.

В июле блогер Даг Ларсен из Канады назвал распространенные ошибки при стирке. Как отметил инфлюэнсер, многие не знают, что капсулы для стирки следует класть под одежду, а не сверху.

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    Мария Винар
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