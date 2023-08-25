Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:02, 25 августа 2023Наука и техника

Пользователи Windows 11 столкнулись с критической ошибкой

The Verge: критические ошибки Windows 11 участились после обновления

Фото: Simon Belcher / Globallookpress.com

Пользователи ОС Windows 11 пожаловались на появление критической ошибки после установки актуального обновления. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты портала обратили внимание, что жалобы на ОС от Microsoft участились после выхода обновления KB5029351. Владельцы ПК рассказали, что после установки апдейта столкнулись с появлением распространенной ошибки BSOD. Ошибка возникала с кодом UNSUPPORTED_PROCESSOR («Неподдерживаемый процессор»).

По словам специалистов медиа, проблема может быть связана с материнскими платами от MSI — владельцы компьютеров с платами других брендов не жаловались на неполадки. В том числе сбой зафиксировал редактор The Verge Том Уоррен: «Я лично столкнулся с проблемой на игровом ПК с Windows 11, оснащенном процессором Intel Core i9-13900KS на материнской плате MSI MPG Z690 Carbon Wi-Fi».

В Microsoft отреагировали на проблему, пообещав расследовать инцидент и сообщить о результатах проверки. Журналисты издания отметили, что критическую ошибку можно устранить, если откатиться до предыдущей версии ОС и удалить проблемное обновление.

В начале августа владельцы ПК на базе ОС Windows 11 пожаловались на проблемы с меню «Пуск», которое перестало отвечать на действия пользователей. В Microsoft заявили, что неполадка возникла из-за сторонних программ.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Пригожина

    В Африке прокомментировали будущее бизнес-империи Пригожина

    Экстремальную жару назвали новой нормой для Европы

    Крупнейший покупатель российской нефти заявил о доминировании доллара в расчетах

    Житель Подмосковья сел на иглу в автобусе

    В Китае создали заряжающуюся за десять минут батарею для электрокаров

    Власти США по ошибке отправили мошеннику крупную сумму в криптовалюте

    Военный самолет разбился в США

    Подозреваемый попытался спрятаться от полиции в мусорном баке и попался

    Российский водитель брызнул в нарушителя из баллончика и получил удар битой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости