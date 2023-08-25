Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:24, 25 августа 2023Ценности

Врач раскрыл три способа избавиться от морщин вокруг рта

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

Пластический хирург из Торонто, Канада, Кеон Парса раскрыл три способа избавиться от морщин вокруг рта. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

В первую очередь врач призвал не употреблять напитки через прямую трубочку. По мнению Парса, многократное и интенсивное вытягивание губ приводит к появлению складок на коже. Вместо них он посоветовал присмотреться к изогнутым трубочкам.

Также морщины вокруг рта могут возникнуть из-за курения. «Вредная привычка провоцирует появление так называемых линий курильщика. Курение сигареты схоже с питьем через трубочку. Лучше не делайте этого», — объяснил он.

Помимо прочего, Парса напомнил о важности применения солнцезащитных средств. «Используйте как минимум SPF 30, чтобы предотвратить повреждение кожи от солнца», — заключил медик.

В июле дерматолог Арина Суворова назвала россиянам причину раннего старения кожи. По словам доктора, глюкоза, которая находится в сладких продуктах, пагубно влияет на внешний вид. Медик объяснила, что в случае, когда простые углеводы превышают норму, они начинают накапливаться в организме. Вследствие этого нарушается работа коллагена и эластина, которые поддерживают упругость кожи.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Пригожина

    В Африке прокомментировали будущее бизнес-империи Пригожина

    Экстремальную жару назвали новой нормой для Европы

    Крупнейший покупатель российской нефти заявил о доминировании доллара в расчетах

    Житель Подмосковья сел на иглу в автобусе

    В Китае создали заряжающуюся за десять минут батарею для электрокаров

    Власти США по ошибке отправили мошеннику крупную сумму в криптовалюте

    Военный самолет разбился в США

    Подозреваемый попытался спрятаться от полиции в мусорном баке и попался

    Российский водитель брызнул в нарушителя из баллончика и получил удар битой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости