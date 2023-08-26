Птицы стали предупреждать о приближении ВСУ

Боец ВС РФ заявил, что птицы на Кинбурнской косе стали сообщать о дронах ВСУ

Военнослужащий с позывным «Свинец» заявил, что птицы стали предупреждать о приближении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал ТАСС.

По словам бойца Вооруженных сил России (ВС РФ), гнездящаяся на Кинбурнской косе в Херсонской области бакланы информируют разведывательно-штурмовую бригаду «Дон» о наступлении дронов и диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

«Бакланы — это наши друзья, потому что находятся прямо у позиции. (...). Они просто так суету не наводят. Они привыкают дней за пять к человеку и на него не реагируют, а вот на нового человека [обращают внимание]», — объяснил собеседник агентства.

Также «Свинец» отметил, что войска Украины намеренно занимаются поджогами леса в ландшафтном парке на косе с целью уничтожить растения, птиц и животных.

В декабре 2022 года сообщалось, что казачьей бригаде «Дон» удалось предотвратить две попытки украинских диверсантов высадиться на самом западе Херсонской области — Кинбурнской косе.