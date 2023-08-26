Автобус с украинскими туристами столкнулся с польской фурой

Автобус с украинскими туристами попал в ДТП под итальянским Триестом

Автобус с украинскими туристами попал в аварию под городом Триест на северо-востоке Италии. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает местное издание il Piccolo.

По данным газеты, ДТП произошло вечером в пятницу, 25 августа, на скоростной автотрассе А4. Автобус с туристами, которые возвращались на родину, столкнулся с польской фурой, двигавшейся в попутном направлении.

В результате аварии пострадали 15 человек. Трое из пострадавших при помощи медицинских вертолетов были госпитализированы в местные больницы, их состояние оценивается как тяжелое.

Уточняется, что из-за ДТП трасса в сторону Триеста была перекрыта в течение нескольких часов. О причинах аварии не сообщается.

Ранее в августе стало известно, что популярный российский тревел-блогер и путешественник Илья Бондарев попал в реанимацию после аварии в Мексике.

