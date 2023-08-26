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00:47, 26 августа 2023Мир

В ФРГ заявили об утратившем интеграционную силу Западе

Депутат ФРГ Котре заявил, что Запад утратил интеграционную силу

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Привлекательность стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, Южная Африка) демонстрирует, что Запад утратил свою интеграционную силу, заявил депутат бундестага Штеффен Котре. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, мир вступил в фазу развития многополярного миропорядка. «Под руководством США Запад слишком часто искал собственной выгоды или стремился покровительствовать другим государствам», — указал политик.

Он отметил, что под прикрытием так называемых западных ценностей Вашингтон часто преследовал собственные интересы. Депутат подчеркнул, что развивающиеся страны больше не хотят мириться с этим. «В любом случае мир вступил в фазу развития многополярного мирового порядка», — указал Котре.

24 августа лидеры стран БРИКС договорились принять в объединение Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию.

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    Марина Совина
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