Белорусские пограничники обвинили Украину в провокациях

ГПК Белоруссии: неизвестный с Украины оставил военную форму пограничникам

Белорусские пограничники обвиняют Украину в организации провокаций на границе двух государств. Об этом в Telegram сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.

По данным ведомства, неизвестный проник с территории Украины в Белоруссию в районе города Мозырь Гомельской области. Там он оставил элементы военной формы на одном из пограничных столбов. По факту проводится расследование.

«Подобные действия украинской стороны не что иное, как тщетные и нелепые попытки вызвать ответную реакцию белорусских пограничников», — говорится в сообщении.

В июле в Гомельской области на белорусско-украинской границе были обнаружены два выломанных из места крепления пограничных знака. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 11 июля на участке Мозырского погранотряда.

Отмечается, что в ходе осмотра местности в районе крепления знаков были обнаружены следы захода с территории Украины и возвращения обратно. В Госпогранкомитете заявили, что по факту случившегося проводится разбирательство.