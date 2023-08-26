В России призвали развивать нестандартный транспорт для врачей

Депутат Соломатина призвала развивать авиацию и маломерные суда для медслужб

Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что в регионах России необходимо развивать доступность медицинской помощи. В частности, этому поспособствовало бы развитие нестандартных транспортных средств для врачей — маломерных судов или машин с большой проходимостью. Своим предложением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Есть то, на что нужно обратить внимание даже не с точки зрения законодательного регулирования, а с точки зрения принятия финансовых решений. Потому что все регионы России разные с точки зрения экономической ситуации, территориального принципа и доступности медицинской помощи», — поделилась парламентарий.

Соломатина убеждена, что организация медицинской помощи в разных регионах должна быть предусмотрена разными методами и способами.

Единственное, что должно быть для всех одинаково — это заработная плата человека, который идет работать в первичное звено здравоохранения Татьяна Соломатина заместитель председателя Госдумы по охране здоровья

«Нужно развивать и санитарную авиацию в территориях с труднодоступной медицинской помощью, и выездные формы работы, и организацию выездных форм работы на автомобилях с большой проходимостью», — рассказала депутат.

По словам собеседницы «Ленты.ру», сейчас разрабатывается возврат к строительству медицинских маломерных судов.

«Нужно думать и о медицинских маломерных судах, с помощью которых можно будет доставить и оборудование, и лекарственные препараты, и отвезти бригаду врачей от одного населенного пункта до другого», — заключила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице развивается персонифицированная медицинская помощь.

Так, для людей с хроническими заболеваниями действует программа проактивного динамического диспансерного наблюдения, а для предупреждения наследственных заболеваний специалисты проводят исследования генетических мутаций.

