Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:39, 26 августа 2023Мир

Маск раскритиковал действия Минюста США

Глава SpaceX Маск призвал Минюст США подать в суд против самого себя

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск посоветовал Минюсту США подать в суд против самого себя. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

С таким призывом бизнесмен выступил на фоне иска ведомства против компании SpaceX из-за дискриминации беженцев при приеме на работу. Он прокомментировал сообщение профессора экономики Алекса Табарукка, который заявил о продвижении министерством идеи того, что только американцы могут подавать заявление на работу. «Министерству юстиции США придется подать в суд на самих себя», — отметил Маск.

В комментариях к своей публикации он добавил, что эта ситуация «слишком ироничная».

Ранее Маск захотел засудить фонд «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса. Таким образом он намерен остановить подавление свободы слова.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Глеб Панфилов. Великий режиссер пережил свою жену Инну Чурикову на восемь месяцев

    В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

    Тегеран сообщил о желании Европы приобрести иранские беспилотники

    Украинский посол обвинил Запад в сложном контрнаступлении ВСУ

    «Призрак Киева» погиб в столкновении самолетов под Житомиром

    Губернатор Брянской области сообщил о сбитом беспилотнике

    В ЛНР заявили о планах Киева мобилизовать 300 тысяч украинцев

    Маск раскритиковал действия Минюста США

    В Ватикане назвали главный грех журналистики

    «Пари Нижний Новгород» победил «Ростов» в РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости