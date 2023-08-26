Маск раскритиковал действия Минюста США

Глава SpaceX Маск призвал Минюст США подать в суд против самого себя

Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск посоветовал Минюсту США подать в суд против самого себя. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

С таким призывом бизнесмен выступил на фоне иска ведомства против компании SpaceX из-за дискриминации беженцев при приеме на работу. Он прокомментировал сообщение профессора экономики Алекса Табарукка, который заявил о продвижении министерством идеи того, что только американцы могут подавать заявление на работу. «Министерству юстиции США придется подать в суд на самих себя», — отметил Маск.

В комментариях к своей публикации он добавил, что эта ситуация «слишком ироничная».

Ранее Маск захотел засудить фонд «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса. Таким образом он намерен остановить подавление свободы слова.