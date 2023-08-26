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12:01, 26 августа 2023Бывший СССР

Украинский военный рассказал о большом числе белорусских наемников в ВСУ

Пленный боец Низовцев рассказал о белорусских и грузинских наемниках в ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Пленный украинский капитан Евгений Низовцев рассказал, что среди иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, большое число грузин и белорусов. Об этом он сообщил РИА Новости.

По данным агентства, рядом с подразделением Низовцева тренировался так называемый иностранный легион. Уточняется, что граждан Белоруссии в нем можно было узнать по бело-красно-белым шевронам.

«Мы видели порядка роты [иностранцев], иногда — до взвода, в зависимости, чем они занимались. Звучала английская речь, звучала белорусская речь. Судя по шевронам, по флажкам — были белорусы, американцы, грузины. Были флаги Норвегии. Где-то попадались флаги Канады», — рассказал пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, белорусских, грузинских и англоязычных наемников примерно поровну. Все они возрастом 35-45 лет, в отличной физической форме и с хорошей мотивацией. Низовцев отметил, что по движениям некоторых из них можно было определить наличие боевого опыта. «Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих… Их готовили к той же тактической подготовке, но больше [отличало] их отношение, желание обучаться. Большая отдача к тому, чему их учили», — добавил капитан.

В июле радио RTL подсчитало, что более сотни французских наемников сейчас воюют в составе иностранного легиона ВСУ, в начале конфликта эта цифра достигала 800 человек.

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    Варвара Кошечкина
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