Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы

Гаглоев призвал Грузию признать ответственность за агрессию против Южной Осетии

Тбилиси должен признать свою ответственность за агрессию Грузии и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев, пишет РИА Новости.

Он призвал грузинскую сторону подписать соглашение о неприменении силы и провести работу по демаркации государственных границ. Гаглоев напомнил, что Южная Осетия на сегодняшний день никак не контактирует с Тбилиси. Единственная площадка, в рамках которой Цхинвал коммуницирует с Тбилиси, — это Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, указал он.

По словам Гаглоева, актуальным остается вопрос подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. «Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ», — подчеркнул он.

Ранее МИД Южной Осетии заявил, что кризис в Грузии угрожает безопасности и стабильности в Закавказье.