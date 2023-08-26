Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:52, 26 августа 2023Мир

Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы

Гаглоев призвал Грузию признать ответственность за агрессию против Южной Осетии
Алан Гаглоев

Алан Гаглоев. Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Тбилиси должен признать свою ответственность за агрессию Грузии и военные преступления против Южной Осетии в 2008 году. Об этом заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев, пишет РИА Новости.

Он призвал грузинскую сторону подписать соглашение о неприменении силы и провести работу по демаркации государственных границ. Гаглоев напомнил, что Южная Осетия на сегодняшний день никак не контактирует с Тбилиси. Единственная площадка, в рамках которой Цхинвал коммуницирует с Тбилиси, — это Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, указал он.

По словам Гаглоева, актуальным остается вопрос подписания юридически обязывающего соглашения о неприменении силы. «Грузия должна признать свою ответственность за совершенную агрессию и военные преступления, подписать соглашение о неприменении силы, а также провести совместную работу по делимитации и демаркации государственных границ», — подчеркнул он.

Ранее МИД Южной Осетии заявил, что кризис в Грузии угрожает безопасности и стабильности в Закавказье.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Очередной беспилотник самолетного типа сбили на подлете к Москве. Что известно об атаке?

    Южная Осетия призвала Грузию приступить к делимитации границы

    На Украине допустили возможность оказаться в беспомощном положении против России

    Кинолог объяснил важность привязанности собаки к человеку

    Группа украинцев избила поляков и заставила их кричать лозунги

    Балицкий заявил о владении Россией информацией о ситуации в Запорожье

    Депутат оценил возможность обеспечить больных лекарствами по рецепту бесплатно

    В Госдуме призвали заморозить западные активы в пользу России

    В ДНР рассказали о подрыве украинских военных на своих же кассетных боеприпасах

    Эндокринолог Павлова объяснила вред фруктово-ягодной диеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости