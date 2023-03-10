Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:20, 10 марта 2023Бывший СССР

МИД Южной Осетии заявил об опасности событий в Грузии для Закавказья

МИД Южной Осетии: кризис в Грузии угрожает безопасности и стабильности в Закавказье

Фото: Michael Kuenne / Globallookpress.com

События в Грузии могут стать угрозой для стабильности и безопасности в Закавказье, об этом рассказали в министерстве иностранных дел Южной Осетии, пишет РИА Новости.

МИД уточнил, что пристально наблюдает за происходящим в Грузии. «Очевидно, что развивающийся серьезный внутриполитический кризис, в который снова загнали эту страну ее западные кураторы и так называемые "друзья", может стать угрозой для стабильности и безопасности всего Закавказского региона», — подчеркнули в ведомстве.

Как уточнили дипломаты, доказательством этому служат лозунги протестующих. Они начали призывать к новому походу против Южной Осетии и Абхазии. В МИД отметили, что Запад много лет поддерживал грузинскую оппозицию, чтобы использовать в собственных интересах.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что текущие события в Грузии «оркестрируются» извне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении призыва по мобилизации
Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS
МИД Южной Осетии заявил об опасности событий в Грузии для Закавказья
Зеленский обсудил с главой Минобороны Норвегии обучение украинских пилотов
МИД назвал целью ЕС препятствование экспорту российского зерна
Немецкий журналист рассказал о поддержке России в Артемовске
МИД Британии сделал заявление из-за ракетных пусков КНДР
Минюст внес в список иноагентов политика Гудкова и экономиста Гуриева
Экс-глава европейской дипломатии оценила умение Путина задавать вопросы
В ЛНР заявили об успешном отражении атаки ВСУ под Кременной
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.