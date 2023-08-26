Британский правозащитник Мухаммед: РФ всегда побеждала пытавшихся ее уничтожить

Британский правозащитник Лео Мухаммед во время своего выступления рассказал, что с давних времен Россия побеждала тех, кто предпринимал попытки ее уничтожить. Также он подчеркнул, что Россия является единственной сверхдержавой, которая не занималась порабощением темнокожих. Его выступление опубликовано на YouTube.

«Русские вели войны с девятого века. И, по сути, они никогда не проигрывали. На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить. Сегодня та же ситуация», — заявил он.

Мухаммед также напомнил о том, что Россия всегда уважала африканские народы и никогда не воспринимала их как рабов, в отличие от западных государств.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о бесплатных поставках зерна в Африку вопреки существующим санкционным ограничениям.