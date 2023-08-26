Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:20, 26 августа 2023Экономика

Назван ожидаемый рост российского ВВП в 2023 году

Силуанов: в 2023 году российская экономика может вырасти на 2,5 процента

Фото: Nick Sokolov / Unsplash

По итогам 2023 года российская экономика может вырасти на 2,5 процента или даже больше. Об этом заявил китайскому телеканалу CGTN министр финансов России Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в 2022 году российский внутренний валовый продукт (ВВП) сократился на 2,1 процента, но в 2023-м ожидается восстановление на 2,5 процента или больше.

«Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период», — отметил министр.

Силуанов добавил, что ожидает инфляцию по итогам 2023 года на уровне 6 процентов.

Ранее заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов рассказал о глобальных последствиях повышения ставки ФРС США.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия пресекла действия украинской ДРГ

    Криптобизнесмен потребовал у известного актера 45 миллионов рублей

    «Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ

    Зеленскому предрекли конфликт с украинскими военными

    На Украине завели уголовное дело из-за столкновения двух самолетов

    Стали известны подробности о столкновении двух самолетов на Украине

    Белый дом встретился со спецпредставителем прокуратуры перед обвинением Трампа

    Телеведущая Елена Летучая станцевала в образе чукчи

    Назван ожидаемый рост российского ВВП в 2023 году

    На картах появилась улица с названием «Россия, сдохни уже»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости