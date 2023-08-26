Назван ожидаемый рост российского ВВП в 2023 году

Силуанов: в 2023 году российская экономика может вырасти на 2,5 процента

По итогам 2023 года российская экономика может вырасти на 2,5 процента или даже больше. Об этом заявил китайскому телеканалу CGTN министр финансов России Антон Силуанов, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что в 2022 году российский внутренний валовый продукт (ВВП) сократился на 2,1 процента, но в 2023-м ожидается восстановление на 2,5 процента или больше.

«Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период», — отметил министр.

Силуанов добавил, что ожидает инфляцию по итогам 2023 года на уровне 6 процентов.

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