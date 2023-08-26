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19:35, 26 августа 2023Бывший СССР

Полковник рассказал о смене стратегии контрнаступления Украины

Полковник Кнутов: ВСУ сменили стратегию и направили силы на Орехов и Токмак
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В последнее время Вооруженные силы Украины (ВСУ) значительно изменили стратегию контрнаступления, считает военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал, какие направления сейчас для Киева стали приоритетными.

То, что она поменялась, — это уже заметно на действиях украинской армии. Основные силы сейчас брошены в направлении Орехова на Токмак с перспективой продвижения на Мелитополь и Бердянск. Туда переброшены и резервы [Украины], в частности, 82-я десантная штурмовая бригада и другие силы. Попытки продвижения украинских войск просматриваются достаточно хорошо

Юрий Кнутовполковник в отставке, военный эксперт

«Другое дело то, что мы понимаем, что это приоритетное направление украинской армии, держим оборону, концентрируем там свои войска. Это в первую очередь артиллерия, поддерживает авиация, идут ожесточенные бои за Работино, оттуда приходит противоречивая информация. В любом случае украинская армия сосредоточилась на этом направлении, об этом говорилось в публикации The New York Times и других западных газет, это просматривается очень хорошо», — объяснил он.

По словам военного эксперта, у Украины есть месяц-полтора, чтобы изменить ситуацию на поле боя. После начала холодов Киеву будет сложно наступать, считает он.

Как пишет The Guardian со ссылкой на источники, военное руководство НАТО убедило Киев сменить стратегию контрнаступления. Издание напоминает, что на прошлой неделе на польско-украинской границе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встречался с высокопоставленными западными военными.

Участники называли мероприятие «военным советом», где обсуждали, как решить проблему застопорившегося наступления Киева. По информации газеты, во время консультаций стороны договорились сосредоточить усилия лишь на одном участке фронта.

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