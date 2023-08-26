В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

На территории двух областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Вначале сигнал прозвучал в Днепропетровской области, а затем тревогу объявили в Харьковской.

25 августа на всей территории Украины шесть раз за сутки объявляли воздушную тревогу. В шестой раз сирены прозвучали в Киеве в 23:25, а через несколько минут они распространились по остальным регионам.