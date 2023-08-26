Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:13, 26 августа 2023Бывший СССР

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Alina Smutko / Reuters

На территории двух областей Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Вначале сигнал прозвучал в Днепропетровской области, а затем тревогу объявили в Харьковской.

25 августа на всей территории Украины шесть раз за сутки объявляли воздушную тревогу. В шестой раз сирены прозвучали в Киеве в 23:25, а через несколько минут они распространились по остальным регионам.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Глеб Панфилов. Великий режиссер пережил свою жену Инну Чурикову на восемь месяцев

    В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

    Тегеран сообщил о желании Европы приобрести иранские беспилотники

    Украинский посол обвинил Запад в сложном контрнаступлении ВСУ

    «Призрак Киева» погиб в столкновении самолетов под Житомиром

    Губернатор Брянской области сообщил о сбитом беспилотнике

    В ЛНР заявили о планах Киева мобилизовать 300 тысяч украинцев

    Маск раскритиковал действия Минюста США

    В Ватикане назвали главный грех журналистики

    «Пари Нижний Новгород» победил «Ростов» в РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости