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01:06, 26 августа 2023Бывший СССР

На Украине назвали число уехавших за рубеж мужчин

Украинский демограф Гладун: мужчины составляют треть уехавших с Украины за рубеж
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Unsplash.com

Заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун назвал число уехавших за рубеж на фоне конфликта мужчин. Его слова приводит издание «Страна.ua».

По словам эксперта, всего страну покинули около пяти миллионов человек, не считая тех, кто выехал в Россию. Из них треть составляют лица мужского пола.

«Около двух третей — это женщины, и треть — мужчины. Это около 35 процентов», — уточнил демограф.

Гладун добавил, что 17 процентов уехавших — это мальчики и юноши до 18 лет, столько же Украину покинуло совершеннолетних мужчин, приблизительно пять процентов и меньше составляют мужчины пенсионного возраста.

Ранее руководитель украинского института будущего Вадим Денисенко предложил запретить мужчинам выезжать из страны на три года после окончания конфликта. С 24 февраля 2022 года в стране введено военное положение. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу.

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    Марина Совина
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