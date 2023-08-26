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19:36, 26 августа 2023Бывший СССР

Названо опасное последствие в случае применения ВСУ снарядов с обедненным ураном

Физик Ожаровский: применение снарядов с обедненным ураном вызовет всплеск рака

Фото: Libkos / AP

Физик-ядерщик, эксперт программы «Безопасность радиоактивных отходов» Андрей Ожаровский рассказал о возможном всплеске заболеваний раком в случае применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном. Опасное последствие использования таких снарядов он назвал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Я не знаю, есть ли факты применения этих снарядов как с российской стороны, так и со стороны Украины. Если это единичный случай, концентрация на почве будет поменьше. Если это массовое применение, например, колонну бронетехники расстреляли, то возможны серьезные загрязнения», — предупредил эксперт.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в первую очередь такое загрязнение вызывает онкологические заболевания, добавил Ожаровский. По его словам, воздействие при этом зависит от пути поступления: так, в случае вдыхания возможно поражение легких.

Специалист также подчеркнул, что внутреннее облучение намного опаснее внешнего. «Если с пищей при вторичном попадании, например, поле, на котором произошла битва, превращается потом в сельхозугодье», — привел он пример.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что поставки западными странами боеприпасов с обедненным ураном на Украину приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в «непригодную для жизни землю». Дипломат заявила, что радиационное заражение почвы «уже происходит и объективно фиксируется».

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    Олег Давыдов
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