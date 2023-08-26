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23:27, 26 августа 2023Спорт

Усик обратился к Фьюри и назвал его Цыганской королевой

Украинский боксер Александр Усик назвал Тайсона Фьюри Цыганской королевой
Александр Усик

Александр Усик. Фото: Mateusz Porzucek / Global Look Press

Украинский боксер Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри в преддверии своего поединка с Даниэлем Дюбуа. Его слова приводит TalkSPORT.

«Есть ли у меня послание для Фьюри? Увидимся позже... Цыганская королева (так Усик переиначил прозвище Фьюри — Цыганский король — прим. «Ленты.ру»). Жадное пузо, люблю тебя», — сказал украинский спортсмен.

Бой Усика с Дюбуа состоится позднее 26 августа в польском Вроцлаве. На кону будут стоять чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в супертяжелом весе, которыми владеет украинец.

В июле Усик заявил, что Фьюри боится с ним драться. До этого сообщалось, что британец отказался от поединка с украинцем на супертурнире в Саудовской Аравии, запланированном на декабрь 2023 года. Изначально боксеры должны были встретиться 29 апреля, однако не сумели договориться о распределении гонораров.

В активе Усика 20 побед в 20 поединках. На счету Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения в карьере. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета.

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    Андрей Стрельцов
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