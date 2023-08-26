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07:34, 26 августа 2023Бывший СССР

Балицкий заявил о владении Россией информацией о ситуации в Запорожье

Балицкий: РФ владеет всеми данными о ситуации в подконтрольном Киеву Запорожье
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россия полностью владеет информацией о ситуации в подконтрольном Украине городе Запорожье. Его слова приводит РИА Новости.

«То есть мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», — заявил врио главы региона.

Балицкий уточнил, что большое количество местных жителей предоставляет информацию и готово помочь российским военным. Поэтому известна также большая часть дислокаций Вооруженных сил Украины, что позволяет наносить по ним ракетные удары.

Ранее Балицкий рассказал, что у властей имеется программа по развитию региона на ближайшее десятилетие, в которую включено Запорожье. Политик выразил надежду на то, что российским военным удастся вернуть город под свой контроль.

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    Марина Совина
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