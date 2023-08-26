Балицкий заявил о наличии плана развития подконтрольного Киеву города Запорожье

Балицкий: у властей имеется план развития подконтрольного Киеву города Запорожье

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что у властей имеется программа по развитию региона на ближайшее десятилетие, в которую включен подконтрольный в настоящее время Киеву город Запорожье, сообщает РИА Новости.

«В программе, конечно, Запорожье фигурирует. Это понятно, что мы рассчитывали и с Запорожьем, и без Запорожья, без города имеется в виду. У нас есть стратегия, а уже как военные будут действовать, мы тут особенно не можем влиять», — заявил он.

Политик выразил надежду на то, что российским военным удастся вернуть город под свой контроль для того, чтобы власти региона смогли реализовать планы по развитию региона в полном объеме.

Ранее Балицкий заявил, что село Работино было полностью разрушено в ходе ожесточенных боев. По его словам, населенный пункт остался лишь на картах.