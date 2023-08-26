Пьяные россияне на Tesla врезались в здание

Автомобиль Tesla въехал в здание в Ижевске, водитель и пассажир пострадали

Автомобиль Tesla врезался в здание в Ижевске, водитель и пассажир пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД МВД по Удмуртии.

По данным ведомства, водитель не смог справиться с управлением и совершил наезд на здание. Он и пассажир получили травмы и госпитализированы. Отмечается, что у обоих были зафиксированы признаки опьянения, также они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее в Москве на Кутузовском проспекте автомобиль на большой скорости врезался в столб и загорелся. По информации Telegram-канала Shot, иномарка наехала на мачту освещения и загорелась. Очевидцы сообщили о нескольких звуках взрывов. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи и пожарные.

До этого в Абакане 35-летняя местная жительница без водительских прав попыталась скрыться от полиции и врезалась в стадо коров.