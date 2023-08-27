Евросоюз планирует развернуть новую военную миссию в Африке

Welt am Sonntag: ЕС планирует развернуть новую военную миссию в Западной Африке

Европейский союз (ЕС) планирует развернуть новую военную миссию в странах Западной Африки, чтобы помочь государствам в борьбе с террористами. Об этом стало известно немецкой газете Welt am Sonntag от источников, передает ТАСС.

Решение о новой военно-гражданской миссии могут принять в октябре, пояснили собеседники издания. «Полицейские и солдаты, число которых еще точно не определено, будут размещены в Кот-д'Ивуаре, Гане, Того и Бенине», — говорится в материале.

Предположительно, вариант с новой военной помощью могут обсудить осенью на встрече глав МИД стран — членов ЕС.

Миссия в Западной Африке, как допустили источники Welt am Sonntag, будет нацелена на укрепление местных сил безопасности и техническую поддержку.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рассказал, что Евросоюз пообещал поддержать любые действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Нигера.

Он подчеркнул, что в ЕС рассчитывают на возможность договориться и разрешить проблему дипломатическим способом.

7 августа истек срок ультиматума ЭКОВАС с требованием освободить задержанного президента Мохамеда Базума и восстановления конституционного строя. В противном случае Союз грозит военным вмешательством.