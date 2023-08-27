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15:46, 27 августа 2023Культура

Умерла советская балерина Светлана Адырхаева

На 86-м году жизни умерла народная артистка СССР и балерина Светлана Адырхаева

Фото: Краснова Александра / ТАСС

Народная артистка СССР, российская и советская балерина Светлана Адырхаева умерла на 86-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 27 августа, со ссылкой на пресс-службу Большого театра.

Адырхаева скончалась дома после продолжительной болезни. О времени и дате прощания с артисткой станет известно позже, разъяснили в пресс-службе.

Светлана Адырхаева родилась в 1938 году в селе Хумалаг в Северной Осетии. В 1940-х годов она в составе национальной группы поступила в Ленинградское хореографическое училище. В 1955 году она была зачислена в труппу Челябинского театра оперы и балета.

Затем Адырхаева работала в Одесском театре оперы и балета. В 1960-м после выступления в Москве Большой театр пригласил ее исполнить партию Одетты-Одиллии в балете «Лебединое озеро». В Большом театре Адырхаева была солисткой вплоть до 1988 года.

Вместе с супругом танцовщиком Алексеем Закалинским артистка сформировала собственную труппу «Театр балета Светланы Адырхаевой». Там она стала художественным руководителем.

Ранее сообщалось, что артисты балета Большого театра пожаловались президенту России Владимиру Путину на пенсионную реформу.

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    Анна Щербакова
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