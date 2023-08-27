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05:01, 27 августа 2023Россия

В России захотели дать банкам больше полномочий для борьбы с мошенниками

Депутат Хамзаев предложил дать банкам новые полномочия для борьбы с мошенниками

Фото: Porapak Apichodilok / Pexels

Для успешной борьбы с мошенниками в сфере банкинга в России необходимо сменить законодательный подход к этой проблеме и наделить банки полномочиями блокировки любых переводов, где получатель вызывает подозрение. О новом подходе в борьбе с киберпреступниками «Ленте.ру» рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«Есть успешная практика решения этой проблемы. Мошенники воруют у доверчивых граждан, обманывая их по телефону и списывая у них деньги. Ответственность за это (контроль за операциями -- прим. «Ленты.ру») стоит возложить на банки. Такой механизм в мире уже отработан. Все, что происходит по операциям с тех карт, на которые осуществляется перевод и с тех телефонов, с которых звонят, — об этом лучше всего знают сами банки.», — считает депутат.

Если есть предпосылки к тому, что это сомнительная операция, банки уже должны или предупредить того, кто переводит деньги, (...) и приостановить такого рода сделку

Султан Хамзаевчлен комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Он также подчеркнул, что к реализации этой идеи важно подойти неповерхностно и при помощи специальных систем внутреннего мониторинга блокировать переводы, в которых получатель вызывает сомнение. Хамзаев напомнил, что многие банки развивают системы искусственного интеллекта, что также может стать важным фактором в борьбе с мошенническими схемами.

По мнению парламентария, такая инициатива должна иметь законодательное продолжение.

«Такого рода нормы должны быть закреплены не во внутренних документах, а на уровне законодательства, я об этом много говорил коллегам. (...) Пока мы не придем к этой модели, вот так же продолжат воровать деньги у этих несчастных бедолаг», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что за первые полгода 2023 года мошенники украли у россиян более 1,3 миллиарда рублей через Систему быстрых платежей (СБП) — это 16,25 процента от общей суммы всех украденных средств за этот период. Соответствующие выводы следуют из статистики Центробанка (ЦБ).

Уточняется, что число хищений с помощью СБП составило 32 246. Однако вернуть свои средства гражданам удалось больше всего в январе — марте (64 миллиона рублей или 11 процентов). В апреле — июне показатель возврата упал почти в 5 раз (до 13 миллионов рублей).

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    Кирилл Садовский
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