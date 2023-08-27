Стало известно о сильном пожаре в Бердянске

«Политика страны»: очевидцы сообщают о сильном пожаре в Бердянске

Стало известно о сильном пожаре в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Судя по кадрам, опубликованным в сети, загорелось здание в районе завода «Дормаш». На фотографиях виден столб черного дыма.

Ранее силы российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску. Попытку атаки ВСУ предприняли 14 августа в 09:30 по московскому времени.

11 июля сообщалось об ударе украинской армии по Бердянску, в городе прозвучала серия взрывов. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, согласно предварительной информации, ВСУ ударили по населенному пункту ракетами Storm Shadow.

