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14:57, 27 августа 2023Бывший СССР

Стало известно о сильном пожаре в Бердянске

«Политика страны»: очевидцы сообщают о сильном пожаре в Бердянске
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Стало известно о сильном пожаре в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Судя по кадрам, опубликованным в сети, загорелось здание в районе завода «Дормаш». На фотографиях виден столб черного дыма.

Ранее силы российской противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Бердянску. Попытку атаки ВСУ предприняли 14 августа в 09:30 по московскому времени.

11 июля сообщалось об ударе украинской армии по Бердянску, в городе прозвучала серия взрывов. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, согласно предварительной информации, ВСУ ударили по населенному пункту ракетами Storm Shadow.

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