«Динамо» и «Ростов» подадут в суд на покинувшего Россию норвежского футболиста

«Динамо» и «Ростов» подадут в суд на покинувшего Россию норвежца Норманна

В ближайшее время «Динамо» и «Ростов» подадут в суд на бывшего футболиста обоих клубов Матиаса Норманна, покинувшего Россию. Об этом со ссылкой на генерального директора динамовцев Павла Пивоварова сообщает РИА Новости.

По словам Пивоварова, клубы выработают совместную позицию, а затем обратятся в суд. «Вопрос схожий, с похожими аргументами, но у нас разный объем требований. Пойдем ли мы вместе или по отдельности, это мы с коллегами из ростовского клуба решим», — отметил функционер. При этом Российский футбольный союз отказался выдавать международный трансферный сертификат по переходу Норманна в саудовский «Аль‑Раед».

20 августа главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен осудил Норманна за переход в «Аль-Раед» и потребовал от него объяснений. По мнению специалиста, игроку не стоило заключать контракт с командой из-за нарушения прав человека в Саудовской Аравии.

9 августа Норманн уведомил «Ростов» и «Динамо» о расторжении контракта в связи с тем, что здание «Москва-Сити» атаковали беспилотники. Затем, ссылаясь на эти обстоятельства, легионер уехал из страны.

С 2019 по 2021 год Норманн выступал за «Ростов», после чего был отдан в аренду в английский «Норвич». Осенью 2022-го ростовчане вновь отправили футболиста в аренду — в «Динамо».